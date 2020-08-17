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Boğulma tehlikesi geçiren adamı sahil güvenlik kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren adamı sahil güvenlik kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren adamı sahil güvenlik kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizde yüzerken dalgaların açığa sürüklediği şahıs, 1 saat süren çalışma ile sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kırmacı Mahallesi Kemer Plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giden Erdem Gündüz (44) yüzerken dalgalarla açığa sürüklendi. Erdem Gündüz yüzerek kıyıya gelemeyince ailesinden yardım istedi. Ailesinin yardım istediği vatandaşlar, Gündüz'ü kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine yardım istenen sahil güvenlik ekipleri botla bölgeye gelerek kurtarma çalışması başlattı. Hücum botuna alınan Gündüz, Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına getirildi. Gündüz'ü kurtarma çalışmaları sırasında kumsalda bulunan ailesi ise heyecan içerisinde bekledi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolün ardından hastaneye gitmek istemeyen Gündüz, ailesi ile birlikte evine döndü.
İhsan Hasçelik isimli vatandaş, dalgaların yüksek olması nedeniyle Erdem Gündüz'ün kıyıya gelemediğini, bunun üzerine sahil güvenlikten yardım istediklerini söyledi.

Vedat Kılıç
 

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