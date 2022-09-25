İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boğulma tehlikesi geçiren genç, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren genç, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren genç, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Alican Bozkurt, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 18 Eylül Pazar günü Kandıra Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan Alican Bozkurt (28), 3 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Cebeci Sahili'ne geldi. Denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 3 arkadaş kurtarıldı, Alican Bozkurt ise yaklaşık 10 dakika sonra sudan çıkarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican Bozkurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedavi altına alınan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cihat Polat
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.