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Boğulmaktan son anda kurtuldular!

Boğulmaktan son anda kurtuldular!
Boğulmaktan son anda kurtuldular!

Sivas’ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kızılırmak köprüsünde meydana geldi. 06 AL 9243 plakalı Toyota marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılırmak'a uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Kurtulan

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