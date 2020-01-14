İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi

Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi
Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi

Terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, Nijer'de 89 askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendi.

Nijer'de terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 89 Nijerli askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendiğini açıkladı. DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'tan yapılan açıklamada, Nijer'in Mali sınırı Chinagodrar kasabasındaki askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 100 askerin öldüğü açıklanmıştı. Nijer hükümet yetkilileri ise bu rakamın doğru olmadığını belirterek gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerin sayısının 89 olduğunu duyurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.