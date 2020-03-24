Boks Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması: '3 sporcu ve 1 antrenörümüz pozitif çıktı'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için İngiltere'nin Londra kentine giden ve 14-24 Mart tarihleri arasında ringlere çıkması beklenen ancak korona tehdidi nedeniyle müsabakaları yarım bırakarak geçtiğimiz hafta yurda dönen Boks Milli Takım kafilesinden üzücü haber geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada 3 sporcu bir de antrenörlerde yapılan korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Gözgeç, “Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren gerekli tedbirleri alarak, uyarıları dikkate alarak karantinaya girdi. Ancak şu anda 3 sporcumuz ve bir de antrenörümüzün yapılan testleri pozitif çıktı. Ancak korkulacak bir durum yok. İleri derece değiller. Şu an hepsi tedavi altında. Hatta bir sporcumuzun, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edileceği bildirildi. Sporcularımızın hepsi kontrol altında ve testleri de devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Boks Milli Takımı, Londra'da düzenlenen olimpiyat kota müsabakalarına 8 erkek, 5 kadın sporcunun yanı sıra idari ve teknik ekip ile birlikte toplam 21 kişi ile gitmişti.