İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada
Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla da saldırırken, boks ringlerini aratmayan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Lokantanda çıkan kavgada bir grup, sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü. Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü. İkinci kavga görüntüsü ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'da kayda geçti. Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgaya karışan taraflar bir süre sonra oradan uzaklaştı.

Doğan Can Cesur
 

İLGİLİ HABER
Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 2si ağır 3 yaralı Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 2’si ağır 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Kağıthanede laf atma kavgası: Kemerler, bıçaklar havada uçuştu Kağıthane’de ‘laf atma’ kavgası: Kemerler, bıçaklar havada uçuştu
İLGİLİ HABER
Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu
İLGİLİ HABER
Kavgaya müdahale ederken 2 metre yükseklikten düşen polis yaralandı Kavgaya müdahale ederken 2 metre yükseklikten düşen polis yaralandı
İLGİLİ HABER
Antalyada uçan tekme ve bastonlu kira kavgasında karşı taraf konuştu Antalya’da uçan tekme ve bastonlu kira kavgasında karşı taraf konuştu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.