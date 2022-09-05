Boks‘un Oscarları‘nda Erol Ceylan‘a 6 ödül birden

Bu yılki Herqul German Boxingawards ödül töreni Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tipi am Kanzleramt adlı tiyatro salonunda yapıldı. Ödül törenine boks camiası başta olmak üzere sanat, spor, politika ve iş dünyasından 300 davetli katıldı. Kırmızı halı üzerinden geçip, basına poz vererek salona giren özel davetliler arasında Türkiye'den sanatçı Oktay Kaynarca da vardı. Geceye; eski dünya şampiyonu Dariusz 'Tiger' Michalczewski, Boks Antrenörü Ulli Wegner, Wolfgang & Caroline Bosbach, Frank Otto, Erol Ceylan, Abass Baraou, Bernd Bönte, Kalle Sauerland, Nina Meinke, Ulf Steinforth, Marc Terenzi, Verena Kerth, Sophie Alisch, DJ Teddy-O, Sahra Hanin, Simone Thomalla, Alex Christensen, Romulo Kuranyi, Jay Khan, Peter Hanraths ve Thomas Pütz gibi Almanya'nın tanınmış simaları katıldı. Geceye katılamayan Ukraynalı boksör Klitscko Kardeşler de görüntülü olarak salona bağlandılar.

Demirezen: “Ben ilk önce Türkiye'yi temsil ediyorum”

Eski dünya şampiyonu boksör Regina Halmich ve Andrej Mangold'un sunuculuğunu yaptığı gecede, merkezi Hamburg'da bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in (ECB) 3 kez Avrupa şampiyonu olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, yılın en iyi boksörü ve yılın en iyi maçı kategorisinde iki ödül birden alarak, gecede çift ödül kazanan tek kişi oldu. Demirezen, ödülünü sanatçı Oktay Kaynarca'nın elinden aldı. 2 Ocak 2022'de ABD'nin Miami şehrinde yapılan Gerald Washington - Ali Eren Demirezen maçı yılın en iyi maçı seçildi. Demirezen ödülünü alırken, ABD'li boksör geceye gelemediği için ödülü Erol Ceylan'a verildi. Gecede iki Oscar kazanan Ali Eren Demirezen, “Yılın boksörü olmak benim için sürpriz olmadı ama yılın maçına da seçilmem beni şaşırttı. Almanya gibi bir yerde Türk olarak iki ödül almam beni şaşırttı. Bir veya iki maç sonra dünya şampiyonluğu maçına çıkmayı düşünüyorum. Ben ilk önce Türkiye'yi temsil ediyorum ama kulübüm Hamburg'da olduğu için Almanya'yı da temsil ediyorum” dedi.

Başer: “Her çıktığım maçta İstiklal Marşımızı çaldırmak için çaba sarf ediyorum”

Merhum Boksör Sinan Şamil Sam'ın antrenörlüğünü de yapan ECB'nin antrenörü olarak birçok Avrupa ve dünya şampiyonu olan boksörleri çalıştıran ve yetiştiren Bülent Başer de gecede ödül aldı. Yılın antrenörü kategorsinde iki kişiye birden ödül verildi. Bülent Başer ve Konrad Conny Mitterveer, yılın antrenörü seçildiler. İlk kez bir Oscar ayarında ödül kazandığını belirten Başer “Türk bir antrenör olarak Almanya'da bu ödülü kazanmak benim için çok büyük gurur. İki sporcumun ödül alması bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Her çıktığım maçta İstiklal Marşımızı çaldırmak için çaba sarfediyorum. Almanların artık bizi görmesi ve bu ödülle beni taçlandırması benim için büyük gurur. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Ödüle alıştık, seneye daha çok sporcumla ödül almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ceylan: “10 kategoriden 6'sında ödül aldığımız için gurur duydum”

EC Boxing Kulübü sahibi ve Almanya'nın en iyi promotörleri arasında gösterilen Erol Ceylan'ın boksörlerinden Türkiye hayranı Suriyeli boksör Mahmoud Charr yılın en iyi çıkış yapan boksörü seçilirken, yeni yetenekler dalında ise ECB Ağırsiklet boksörü Ukraynalı Victor Faust da yılın en iyisi oldu. Gecede kulüp olarak 10 kategoriden 6 ödül alan Erol Ceylan ise ‘Yılın Promotörü' ödülünü bu defa Ulf Steinforth'a kaptırdı. Daha önce dört kez bu ödülü kazandığını belirten Erol Ceylan, “Bu gecedeki ödüllerin 10 kategoriden 6'sını aldığımız için gurur duydum. Bu, gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteriyor. Ben ödül alamadığım için hayal kırıklığı yaşamadım. Ben sporun içinden geliyorum ve kazanan-kaybeden olduğunu biliyorum. Diğer arkadaşım da çok başarılı. Onun adına sevindim. Gelecek sene daha çok çalışmam lazım” şeklinde konuştu.

Organizeyi yapan Herqul German CEO'su Ramin Seyyed ise sahnede yaptığı konuşmada tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ettikten sonra, “Erol Ceylan ve Türkler bu gece yeni bir hikaye yazdılar. Uluslarası bir organizasyonda ilk defa Türk sporcuların bu denli büyük oscar kazanmaları Almanya'da ilk oldu” cümlelerine yer verdi.

Erdal Altuntaş