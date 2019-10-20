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Bolivya'da halk sandık başında

Bolivya'da halk sandık başında
Bolivya'da halk sandık başında

Bolivya’da halk devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Bolivyalılar ülkenin devlet başkanını belirmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 08.00'da başladığı Bolivya'da, sandıklar 16.00'da kapanacak.

İlk kez 2006 yılında devlet başkanı olarak göreve gelen Evo Morales'in bu seçimlerde de zafer elde ederek 4. kez seçilmesi bekleniyor. Ülkede yapılan anketlere göre, Morales bu zamana kadar aldığı en düşük oy oranıyla yeniden zafer elde edebilir. Son dönemlerde ekonomik büyümenin yavaşladığı Bolivya'da hükümete yönelik yolsuzluk iddiaları ve demokratik olmayan uygulamalar nedeniyle Morales'in oylarının düşeceği tahmin ediliyor.

Seçimlerde yarışan diğer 8 adaydan Morales'in en güçlü rakibi olarak eski Devlet Başkanı Carlos Mesa öne çıkıyor. Morales'in seçimleri kazanmak için oyların yüzde 40'ını kazanması gerekiyor.

Ülkenin yeni devlet başkanı 2020-2025 yılları arasında görev yapacak.

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