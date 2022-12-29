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Bolivya'da muhalif lider Camacho'ya 6 aylık hapis istemi

Bolivya'da muhalif lider Camacho'ya 6 aylık hapis istemi
Bolivya'da muhalif lider Camacho'ya 6 aylık hapis istemi

Bolivya'da Savcı Omar Mejillones, gözaltına alınan ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho için mahkemeden 6 aylık hapis cezası talep ettiğini açıkladı.

Bolivya'da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho, 2019'da gerçekleştirilen darbeyle ilgili davada hakkındaki suçlamalar nedeniyle dün gözaltına alındı. Savcı Omar Mejillones ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho'nın "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Camacho için mahkemeden 6 aylık hapis cezası talep ettiğini belirten Savcı Mejillones, "Talep edilen ihtiyati tedbir, 6 aylık bir zaman aralığı için önleyici bir gözaltıdır" dedi. Savcı Mejillones ayrıca, Camacho'nun başkent La Paz'daki yüksek güvenlikli Chonchocoro hapishanesinde tutulmasını da istedi.

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