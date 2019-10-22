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Bolivya'da muhalifler Chavez'in heykelini yıktı

Bolivya'da muhalifler Chavez'in heykelini yıktı
Bolivya'da muhalifler Chavez'in heykelini yıktı

Bolivya’da pazar günü yapılan seçimler sonrasında oy sayımının durdurulmasına tepki gösteren muhalifler sosyalizmin simgelerinden Hugo Chavez’in heykelini yıktı.

Bolivya'da muhalifler Chavez'in heykelini yıktı - Tıkla İzle

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da pazar günü yapılan seçimlere hile karıştırıldığı iddiası protestolara neden olmaya devam ediyor. Başkan Evo Morales'in bir kez daha başkan seçilmek için yolsuzluk yaptığını iddia eden muhalifler tepki olarak Hugo Chavez'in Riberalta kentinde bulunan heykelini yıktı. Protestocular, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in idolü olarak kabul ettiği Venezuela'ya sosyalizmi getiren Chavez'in heykelini boynuna ip bağlayıp, elektrikli testere ve palalarla ayaklarını keserek devirdi.

Bolivya'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk kısmının oy sayımı pazartesi günü gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu. Oyların 95.33'ü sayılmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu sayımı durdurunca, sokaklara inen muhalifler seçim ofislerine saldırmış oy pusulaları ve seçim malzemelerini yakmıştı.

Serkan Bayar

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