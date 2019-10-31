Bolivya'da protesto gösterileri devam ediyor: 2 ölü, 6 yaralı

Bolivya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla patlak veren gösteriler devam ediyor. Montero kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Evo Morales destekçileriyle muhalifler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero ölenlerinin kimliklerini Mario Salvatierra (55) ve Marcelo Terrazas (41) olarak açıkladı. Yerel yetkililer, protestoların başladığı günden bu yana toplamda 139 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimleri mevcut Devlet Başkanı Evo Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi olan eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51 oy oranı ile seçimleri kaybetmişti. Mesa ve destekçileri seçimin hileli olduğunun iddia ederek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), sonuçları denetleme işlemi başlattı. Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary denetim raporunun sonucunun her iki taraf için de bağlayıcı olacağını söyledi.

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro ise denetimin sonuçlarının 10 ila 12 günde alınabileceğini açıkladı. Bu süreçte sayımla ilgili tüm rakamlar doğrulanacak. Sayılan oylar ile kullanılan oylar karşılaştırılacak. Oyların bilgisayar ortamına kaydedilmesi işlemleri yeniden yapılacak. Sandık başındaki görevlilerin yeterlilikleri incelenecek.

Serkan Bayar

