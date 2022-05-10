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Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı

Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı
Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı

Bolivya'nın Potosi kentinde bir üniversitede meydana gelen izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı - Tıkla İzle

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi kentinde bulunan Tomas Frias Üniversitesi'nde öğrenci seçimleri konseyi için yüzlerce kişi, üniversitenin kapalı spor salonunda toplandı. Kalabalık arasında tartışma çıkmasının ardından göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Spor salonunu duman kaplamasının ardından yüzlerce kişi kaçmaya çalışırken izdiham yaşandı. Çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise yaralandı.

Tomas Frias Üniversitesi Rektörü Pedro Lopez, öğrencilerin yeni öğrenci topluluklarının başkanlarını seçmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Çıkan izdihamda birçok öğrenci ezildi" dedi.

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