Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez, cezaevinde intihara kalkıştı

Bolivya'da Kasım 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihara girişiminde bulunduğu açıklandı. Bolivya Devlet Bakanı Eduardo del Castillo düzenlediği basın toplantısında, Anez'in cezaevinde kendine zarar verdiğini doğrulayarak, “Bolivya halkına, Anez'in günün erken saatlerinde kendine zarar vermeye çalıştığını üzülerek bildiriyorum. Kollarından birinde küçük çizikler var ama endişelenecek bir şey yok. Anez'in sağlık durumu stabil” ifadelerini kullandı.

Anez'in neden intihara teşebbüs ettiğini bilmediklerini belirten Eduardo del Castillo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Anez'in Avukatı Norka Cuellar da müvekkilinin bileklerini keserek kendine zarar vermeye çalıştığını söyledi. Cuellar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, eski Geçici Devlet Başkanı'nın yardım çığlığı. Anez kendini rahat hissetmiyor, doktor hücresine geldiğinde onu kolunda kesiklerle buldu. Sol bileğinde 3 kesik var, kesikler dikilmiş" dedi.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales'in yerine geçici olarak Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında resmi ölü sayısı 29 olarak açıklanmıştı. 18 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmıştı.

Morales, desteklediği Catacora'nın seçimi kazanmasının sonra ülkeden ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü. Anez'e ise 2019'da Morales'e yönelik darbe sırasında hayatını kaybeden sivillere soykırım uyguladığı suçlaması yöneltildiği belirtilmişti.



Serkan Bayar

