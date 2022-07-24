Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanlığına yeniden aday oldu

Brezilya Liberal Partisi (PL) tarafından bugün gerçekleştirilen kongrede, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2 Ekim'de yapılacak olan genel seçimlerde yeniden Devlet Başkanlığına aday olacağı kesinleşti. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracanazinho Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 10 bin parti üyesinin katıldığı kongrede, sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucunda Jair Bolsonaro'nun önümüzdeki seçimlerde partinin başkan adayı olarak seçildiği bildirildi. Liberal Parti'nin Devlet Başkanı Yardımcılığına adayı ise daha önce Brezilya Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Walter Braga Netto olarak bildirildi.

Liberal Parti üyesi olan sağcı Bolsonaro, kürtaj, eşcinsel evlilik, uyuşturucunun yasallaştırılması gibi konulara karşı sert tavır sergileyen, dış politikada ise ülkesinin ABD ve İsrail ile yakınlaşmasını savunan muhafazakar bir politikacı olarak biliniyor.

Ülkede yapılan son anketlere göre, adaylar arasında Bolsonaro yüzde 28 oy oranıyla ikinci sırada, Brezilya İşçi Partisi'nin (PT) eski dönemlerde 8 yıl başkanlık yapmış olan adayı Luis Inacio Lula ise yüzde 55'lik oy oranıyla anketlerde ilk sırada yer alıyor.

Saim Sevinç