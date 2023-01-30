Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı'nda dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Sisin de etkili olduğu bölgede, Karayolları ekipleri zaman zaman tuzlama çalışması yapıyor. Sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda tabelalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Karla kaplanan Bolu Dağı dronla da görüntülendi.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol

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