Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Bolu'da önceki gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif şekilde süren kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Ağır tonajlı araçlara geçiş verilmiyor

D100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor. Yol üzerinde çevrilen tırlar güzergahta bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Faruk Çidem

