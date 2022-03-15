Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde hafif şekilde etkili oluyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı devam ederken, perşembe günü şiddetini artıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergâhında kar yağışının artmasına karşın hazır şekilde bekletiliyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Faruk Çidem

