İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Tıkla İzle

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı Tüneli kesiminde sürücüler güçlükle ilerliyor. Kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sürücüler dikkatli olmaları hususunda tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri ise muhtemel olumsuzluğa karşı hazırda bekliyor.

Enes Özkan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.