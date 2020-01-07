İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde devam ederken, kent merkezine düşen ilk karla birlikte şehir beyazlara büründü.

Bolu'da, dün saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde devam ediyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Gece saatlerinde kent merkezine ulaşan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaştılar. Hafif şekilde devam eden kar yağışıyla birlikte, kent merkezinde bulunan yeşil alanlar karla kaplandı. Bolu Beledesiyesi'ne ait kar küreme araçları vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarına başladı.

Faruk Çidem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.