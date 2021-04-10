İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde 2 gün önce başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Sisin etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor - Tıkla İzle

Bolu'da, 2 gün önce başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 15 santmetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Faruk Çidem

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.