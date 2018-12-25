İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor!
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor!

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevki'ilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar. Görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşüren sisin de etkili olduğu Bolu Dağında sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. 

Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı hafta boyunca devam edecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.