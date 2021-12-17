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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Tıkla İzle

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Ayrıca, güzergahta etkili olan sis sebebiyle de görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Faruk Çidem

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