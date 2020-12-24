Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hafif sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Faruk Çidem