Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Faruk Çidem