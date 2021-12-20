Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı D100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Faruk Çidem