Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor. Dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 Karayolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Sis ve bölgede zaman zaman etkili olan karla karışık yağmur sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sürücüler dikkatli gitmeleri konusunda tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise muhtemel olumsuzluğa karşı hazırda bekliyor.

Enes Özkan



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