Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ve ışıklı levhalarla, sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Faruk Çidem