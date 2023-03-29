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Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Bolu’da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle

Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti trafiğe kapandı - Tıkla İzle

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tırın nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.

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