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Bolu geçişinde trafik yoğunluğu azaldı

Bolu geçişinde trafik yoğunluğu azaldı
Bolu geçişinde trafik yoğunluğu azaldı

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle iki gündür devam eden trafik yoğunluğu azaldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan, İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu azaldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Avşar köyü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda polis, sağlık ve karayolları ekipleri teyakkuzda.

Enes Özkan - İlhami Çetin
 

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