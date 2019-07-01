İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler' içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem sorumluyu yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.  

Faruk Çidem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.