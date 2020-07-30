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Bolu TEM Otoyolu ve D-100'de bayram trafiği

Bolu TEM Otoyolu ve D-100'de bayram trafiği
Bolu TEM Otoyolu ve D-100'de bayram trafiği

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar, Bolu’da TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Bolu TEM Otoyolu ve D-100'de bayram trafiği - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oluyor. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Kaynaşlı Gişeler'den D-100 karayoluna yönlendirilen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Faruk Çidem
 

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