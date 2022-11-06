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Bolu TEM'de feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Bolu TEM'de feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı
Bolu TEM'de feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bolu TEM'de feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Kamil Koç'a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Öte yandan kazanın boyutu dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Faruk Çidem-Aykut Zor

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