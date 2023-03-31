Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 20,2 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyü olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gerede Samat Köyü İstasyonunda hava sıcaklığı eksi 20,2 derece olarak ölçülürken, Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 20,1 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 19 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

Enes Özkan - İlhami Çetin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.