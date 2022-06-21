Bolu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlara ev sahipliği yapıyor

Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde 28 oyuncuyla kampa giren Tirana, Teknik Direktör Orges Shehi yönetiminde günde çift antrenmanla teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. 24 Haziran tarihine kadar Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürecek olan Arnavutluk temsilcisi, 25 Haziran'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

Otelin Pazarlama ve Satış Koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, “Bolu olarak Türkiye'de ender bulunan bir oksijene sahibiz. Şu anda otelimizde yerli ve yabancı spor kulüplerimizden kamplarımız başladı. İlimize gerçekten çok yoğun bir talep var. Eylül ayının 20'sine kadar futbol ve basketbol kulüplerimize hizmet veriyoruz. Gelen takımlar sahalardan, oksijenden ve yeşillikten çok memnun olduklarını söylüyorlar. Talep olarak yerli ve yabancı yarı yarıya diyebiliriz. Süper Lig takımlarından 3 kulüp var. Arnavutluk ve Romanya'dan gelen takımlarımız kampa başladı. Bize daha fazla alan ve kapasite gerekiyor. Yer kalmadığı için çoğu kulübümüze cevap veremiyoruz” dedi.

Faruk Çidem



