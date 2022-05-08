Bolu'da 3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde Erol Ç.'ye ait 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangından apartmanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem