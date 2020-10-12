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Bolu'da 45 orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü

Bolu'da 45 orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü
Bolu'da 45 orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü

Bolu’da, yıl içerisinde meydana gelen 45 orman yangınında toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'da kent ve merkezi ve ilçeleri olmak üzere yıl içerisinde 45 orman yangını meydana geldi. Meydana gelen orman yangınlarında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, toplam 180 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Zarar gören ormanlık alanlarda yapılan tespitlerin ardından ağaçlandırma çalışması başlatılacak.
Ayrıca, Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü mevki'inde 27 Eylül tarihinde çıkan ve son 11 ayın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen orman yangınında yapılan tespit çalışması tamamlandı. Yapılan tespit çalışmasında ormanlık alan ve orman dışı alan olmak üzere 132 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Faruk Çidem
 

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