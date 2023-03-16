Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler

AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü. Ekipler incelemelerini sürdürüyor.

OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

DEPREM DÜZCE'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Düzce'de de hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

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