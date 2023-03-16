İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler

Merkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler - Tıkla İzle

AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü. Ekipler incelemelerini sürdürüyor.

OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

DEPREM DÜZCE'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Düzce'de de hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

İLGİLİ HABER
Boludaki deprem Düzcede de hissedildi Bolu’daki deprem Düzce’de de hissedildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.