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Bolu'da 92 gram eroinle yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

Bolu'da 92 gram eroinle yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Bolu'da 92 gram eroinle yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

Bolu’da yol kontrolü sırasında yapılan aramalarda 92,13 gram eroinle yakalanan 3 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde bulunan 3 zanlının şüpheli hareketleri üzerine araçta ve şahısların üstlerinde arama yapıldı. 

Yapılan aramalarda araç içerisinde ve araçta bulunan T.E. (24), V.Y. (27) ile M.A.'nın (26) üstünde 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

Faruk Çidem
 

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