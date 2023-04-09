Bolu'da amatör küme maçında ortalık karıştı, önce saha sonra tribünler birbirine girdi

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde oynanan Amatör Küme Play-off maçında ortalık karıştı. Lig maçında Geredespor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçın 90+7'nci dakikasında Geredespor, Aladağspor karşısında beraberlik golünü buldu. Gol sonrasında saha içerisinde iki taraf arasında ipler gerildi. Tartışmanın büyümesiyle iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti kavga etti. Saha içerisindeki kavgaya takımların tribünde bulunan taraftarları da dahil oldu. Olaya Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle yatıştırıldı. Kavga anları, anbean kameralara da yansıdı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes Özkan



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