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Bolu'da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı
Bolu'da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.

Bolu’da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi Sinnedibi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Bektaş'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan ve aynı kişiye ait diğer 2 katlı ahşap eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere teslim olan 2 evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yürütülüyor.

Faruk Çidem
 

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