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Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı
Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve haftasonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Faruk Çidem
 

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