İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde meydana gelen kazada, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Gerede İlçesi'ne bağlı Aktaş Köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Deniz idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. Suya gömülen otomobili sabah saatlerinde gören karayolları ekipleri, durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla suya batan otomobil çıkarıldı. Araçta bulunan sürücü Murat Deniz (26), Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat'ın (73) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Faruk Çidem
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.