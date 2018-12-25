Bolu'da eğitime 1 günlük kar engeli | Bolu'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca hava sıcaklığının düşeceği ve buzlanma yaşanacağının açıklanması üzerine Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık 2018 günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Faruk Çidem

