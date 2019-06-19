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Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı

Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı
Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı

Bolu’da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapanırken, bir köy yolu da sel sularına teslim oldu.

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur, sele neden oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile D 100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başladı. Selin etkili olduğu bölgelerde de dereler taştı. Merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yol da sel nedeni ile trafiğe kapandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rüzgarlar Köyü Muhtarı İrfan Afacan, yaşanan sel sebebi ile herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirterek, durumu yetkilere bildirdiklerini ve çalışma yapılacağını söyledi.
 

Faruk Çidem
 

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