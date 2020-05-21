Bolu'da geyik sürüsü doğal yaşamlarında görüntülendi

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında şehirler arası yolculukların kısıtlanması, vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik çağrılar ve piknik alanlarının yasaklanmasıylan birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi. Bolu'nun Kıbrısçık ilçesine bağlı Alemdar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda sürüler halinde yaşayan geyikler, köy yakınlarına kadar indi. Beslenebilmek için Alemdar köyü civarında sürü halinde dolaşan genç geyik sürüsü kameralara yansıdı. Sessizliğin hakim olduğu yeşil alanlarda beslenen geyikler, daha sonra tekrar ormanlık alana gitti.

Serap Nur Gülen

