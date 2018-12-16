Bolu'da gollü beraberlik

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası içinde Akabueze'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada Guido'nun ceza sahası içine gönderilen hava topunda çektiği şutta top üst direkten döndü.

29. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

32. dakikada Mutlu'nun ceza sahası içine ortasında topa yükselen Akabueze'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Akabueze, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

75. dakikada Özgür Can Özcan'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Dimov, Diarra, Mutlu Güler, İshak Çakmak (Bilal Sebaihi dk. 46), Umut Gündoğan (Yusuf Emre Gültekin dk. 61), Akabueze, İsmail Haktan Odabaşı, Guido, Özgür Can Özcan (Mustafa Altıntaş dk. 83)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Tolga Dabanlı, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Alican Özfesli (Deniz Kılınç dk. 46), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yeşimci, Anıl Koç (Atakan Üner dk. 62)

Yedekler: Erhan Erentürk, Berkay Görmez, Ali Yaşar, Kadir Yurttadur

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 29) (Altınordu), Akabueze (dk. 32) (Boluspor)

Sarı Kartlar: İshak Çakmak (Boluspor), Mehmet Murat (Altınordu)

Faruk Çidem