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Bolu'da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti!

Bolu'da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti!
Bolu'da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti!

Bolu’da, kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem (49) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, “1 kişiyi kaybettik. 17’si yoğun bakımda 54 kişinin tedavisi devam ediyor” dedi.

Bolu'da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı'nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk vakaların 16 Temmuz'da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112'ye ulaştı. Hastalardan 60'ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son durumu açıkladı

Zehirlenme olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Faruk Çidem
 

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