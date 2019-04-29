Bolu'da, işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden aldığı işçileri fabrikaya taşıyan Bedrettin Canım idaresindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, fabrikaya dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Onur Yerlikaya yönetimindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 11 işçi ve otomobil sürücüsü Yerlikaya yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevkedildi.

Kazayı hafif atlatan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastanelere götürüldü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Onur Yerlikaya, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yerlikaya, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem