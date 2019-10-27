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Bolu'da, işçilerin kaldığı konteyner yandı

Bolu'da, işçilerin kaldığı konteyner yandı
Bolu'da, işçilerin kaldığı konteyner yandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde yapımı devam eden L Tipi Açık Cezaevi'nin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerden birisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada çıkan yangından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, konteyner ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem

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