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Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede ilçesinde Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi zehirlenerek hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu’da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış'ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Faruk Çidem
 

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